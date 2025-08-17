В Японии рассказали о возможных для Киева последствиях после саммита на Аляске

NHK: Встреча на Аляске обещает Украине жесткое развитие событий в будущем

Российский президент Владимир Путин провел встречу с американским главой Дональдом Трампом на Аляске в выгодном для Москвы ключе. Это обещает Киеву неблагоприятное развитие событий в будущем, высказался в интервью телеканалу NHK старший научный сотрудник исследовательского Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.

«Диалог на Аляске прошел в выгодной для России форме, и на такой основе могли быть достигнуты некоторые договоренности между США и Россией. Если исходить из этого, то для Штатов такой итог нельзя назвать победой», — отметил эксперт.

По его мнению, на Аляске был достигнут определенный уровень согласия по вопросам обеспечения безопасности Украины и России, в том числе, возможно, даже по территориям. Сам факт личной встречи президентов РФ и США без участия Украины был худшим сценарием для Киева.

Ранее стало известно, что телефонный разговор Трампа с Зеленским после саммита на Аляске прошел напряженно. Глава Белого дома предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения, но украинский лидер отверг эту идею.

При этом Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа.