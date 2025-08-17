Вероятность гражданской войны в Европе оценили в 95 процентов

Британский профессор Бетц предсказал Европе гражданскую войну

Европа может оказаться на грани гражданской войны. Профессор Королевского колледжа Лондона Дэвид Бетц оценил ее вероятность в 95 процентов в исследовании, которое было опубликовано в журнале Military Strategy Magazine.

Ученый предсказал, что особенно опасные ситуации могут сложиться в Великобритании и Франции. Он заявил, что несколько крупных городов уже стали жить «по законам дикой природы», поскольку правительство утратило контроль и не может обеспечить соблюдение законов.

Среди причин возможной гражданской войны Бетц перечислил высокий уровень коррупции, упадок промышленности, обветшание инфраструктуры и рост числа рост числа частных охранных предприятий. «Многие западные города уже соответствуют этому профилю», — отметил Бетц.

Он упомянул намечающийся раскол между городами и сельской местностью. В качестве примера он привел карту выборов в Европарламент 2024 года во Франции, на которой отмечены 457 округов, проголосовавших за «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре, и 119 округов, проголосовавших за другие партии. Последние сосредоточены на небольших территориях, в частности в Парижском регионе.

Мишель Гойя, историк и эксперт по конфликтам, раскритиковал исследование, отметив слабую аргументацию.

Ранее в США оценили шансы Европы в войне с Россией. «Если Европа ввяжется в военные действия на Украине, российские военные быстро уничтожат их», — сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. В частности, Риттер отметил успехи российских вооруженных сил в применении беспилотной техники.