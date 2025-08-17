Ветеринары спасли задумавшего побег и застрявшего в лампе огромного питона Васю

В Санкт-Петербурге ветеринары спасли питона Васю, который застрял в лампе

Питон по кличке Вася из Санкт-Петербурга едва не стал жертвой собственного побега, застряв в кольце от светильника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Задумавший побег огромный питон пытался сбежать из террариума. Он сломал крышку, выбрался наружу, но застрял в железном кольце лампы, которая стояла рядом. Хозяин привез Васю в ветклинику Василеостровского района. Потребовалось четверо мужчин, чтобы удержать питона на «операционном столе». Ветеринарам удалось снять кольцо и спасти пациента, не нанеся ему дополнительных травм.

Вася уже вернулся в свой террариум и отдыхает на коряге.

