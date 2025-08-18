В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек

Федеральные и местные правоохранительные органы в Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди, пишет РИА Новости.

По ее словам, было изъято 15 единиц незаконного огнестрельного оружия. «Прошлой ночью наши партнеры из федеральных правоохранительных органов и округа Колумбия произвели 68 арестов», — уточнила она.

Жителям США, которых подозревают в убийствах, наркоторговле и других правонаруениях, предъявили обвинения.

Ранее Бонди пообещала вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.