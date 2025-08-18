Атаку ВСУ на Смоленскую АЭС признали терактом

СК возбудил дело о теракте из-за попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Следственный комитет (СК) России возбудил дело из-за попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 205 («Террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии») УК РФ.

17 августа ФСБ сообщила, что ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. Силы радиоэлектронной борьбы, как сообщили в ведомстве, подавили украинские беспилотники.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» назвал произошедшее покушением на большое число людей.