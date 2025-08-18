Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 18 августа 2025Культура

Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

Виктория Боня заявила, что ее приглашали на съемки в клипе Инстасамки
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее приглашали на съемки в клипе российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Скрин переписки она опубликовала в своем Telegram-канале.

В сообщениях речь идет о песне BOSS. Съемки клипа на композицию должны пройти 31 августа в Москве, он будет в стиле «офисной сирены». «Коль была бы в Москве, с удовольствием бы присоединилась», — ответила блогерша исполнительнице.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал «отменить» Инстасамку. Парламентарий раскритиковал участие артистки в заседании Общественной палаты России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Леопард утащил спящую девочку в кусты

    Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

    Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

    В Италии высоко оценили одно качество Путина

    Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе российского города

    ВСУ атаковали Липецкую область

    В зоне СВО заметили американский БТР с флагами России и США

    В очереди на Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

    В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости