Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

Виктория Боня заявила, что ее приглашали на съемки в клипе Инстасамки

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее приглашали на съемки в клипе российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Скрин переписки она опубликовала в своем Telegram-канале.

В сообщениях речь идет о песне BOSS. Съемки клипа на композицию должны пройти 31 августа в Москве, он будет в стиле «офисной сирены». «Коль была бы в Москве, с удовольствием бы присоединилась», — ответила блогерша исполнительнице.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал «отменить» Инстасамку. Парламентарий раскритиковал участие артистки в заседании Общественной палаты России.