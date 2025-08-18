Бразильский «Флуминенсе» выиграл международный футбольный турнир UTLC CUP в Москве

Бразильский «Флуминенсе» стал победителем международного футбольного турнира UTLC CUP-2025, проходившего в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале бразильцы играли с московским «Локомотивом», который победили со счетом 4:0. За весь турнир бразильцы не пропустили ни одного мяча. Дубль в финале оформил Матэус Алешандри, он же стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Бронзовые медали завоевал турецкий «Гезтепе». В матче за третье место команда со счетом 3:0 разгромила сербскую «Црвену Звезду».

«Турнир получился невероятным, победили, конечно, сильнейшие. Мы в первый раз привезли сюда бразильских юниоров. И будем рады их видеть вновь! Для всех игроков такой турнир — это огромный опыт, а болельщики, которые приходили смотреть матчи, точно получили удовольствие. Наши участники оценили свои возможности и обязательно сделают выводы. И в следующем году борьба за этот прекрасный кубок будет еще ярче и интереснее», — заявил генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

В UTLC CUP-2025 принимаkb участие команды из шести стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все — Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле вышли футболисты не старше 14 лет.

Международный футбольный турнир UTLC CUP был учрежден в 2017 году в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».