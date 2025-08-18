Мир
Озвучен сценарий развития ситуации вокруг Украины после встречи Трампа и Зеленского

Политолог Войко: Трамп может потребовать от Зеленского территориальных уступок
Варвара Кошечкина
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского большей сговорчивости по обмену территориями, в том числе с помощью давления и обещаний преференций, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. В разговоре с «Лентой.ру» она не исключила встречу президента России Владимира Путина с Зеленским и Трампом после переговоров с Украиной в Белом доме.

«Для Трампа выгоднее заканчивать. Как это сделать? Потребовать этого от Зеленского, который, скажем так, находится в более сложной позиции. Возможно, надавить на него или пообещать тоже какие-то преференции, не сильно принципиальные для Трампа, чтобы Зеленский пошел на определенную сговорчивость по территориям», — сказала Войко, подчеркнув, что давление на главу Украины явно будет усиливаться, прежде всего со стороны США.

По мнению политолога, в дальнейшем речь может пойти о готовности Киева принять как данность то, что территории уже не вернуть и бороться за них большого смысла нет, иначе конфликт будет затягиваться, и все усилия Трампа будут бесполезными. При этом она заключила, что радикальных изменений ожидать не стоит, и встреча Трампа с Зеленским — попытка показать, что он держит баланс и находится над схваткой. Войко также не исключила встречу глав России, США и Украины после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

Cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, со своей стороны, пришел к выводу, что в дальнейшем западноевропейцы осознают, что оказались в меньшинстве в мировом сообществе в части перспектив урегулирования украинского кризиса: силовой европейский подход потерял международную поддержку, считает он.

Движение к урегулированию украинского кризиса после встречи на Аляске набирает тенденцию к решению путем переговоров и достижения договоренностей

Владимир Оленченкостарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Российско-американские переговоры состоялись в Анкоридже на Аляске вечером 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта. Российский глава оценил диалог как очень хороший. Дональд Трамп, в свою очередь, отмечал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

Ранее стало известно, что Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа. Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. После состоятся переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

