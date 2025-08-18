Культура
12:43, 18 августа 2025Культура

Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

Попавшая в базу «Миротворца» певица Татьяна Буланова призналась в любви к России
Ольга Коровина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская певица Татьяна Буланова отреагировала на внесение в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Ее цитирует «Газета.Ru».

Буланова выразила надежду на то, что попадание в базу сайта изменит ее жизнь только к лучшему. «Я действительно люблю свою страну и горжусь ею!» — заявила артистка.

О внесении Булановой в базу Миротворца сообщалось 18 августа. Владельцы сайта обвинили певицу в открытой поддержке специальной военной операции, а также упомянули ее выступления перед ранеными российскими бойцами. В качестве аргумента на сайте приведена цитата исполнительницы, прозвучавшая в одном из интервью: «Я люблю свою Родину, я горжусь своей Родиной».

