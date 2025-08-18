Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 18 августа 2025Интернет и СМИ

Девушка устроила выволочку бойфренду на борту самолета из-за «турбулентности между ног»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Пользователь Reddit с ником NakedLycan рассказал о том, как случайно разгневал свою девушку во время совместного перелета. По его словам, все началось с достаточно сильной турбулентности, во время которой сидевшая на соседнем с автором кресле пассажирка сильно распереживалась.

«Она вцепилась в подлокотник, накрыв мою руку, лежавшую на нем. Она практически задыхалась от ужаса, поэтому в попытке помочь ей расслабиться, я машинально положил свою вторую руку поверх ее руки. После этого я рассказал ей какую-то смешную историю из своего детства. Она рассмеялась», — написал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

В этот момент он почувствовал опасность и перевел взгляд на свою девушку, которая во время турбулентности спокойно спала. Как выяснилось, она успела проснуться и теперь испепеляла своего бойфренда взглядом. Тот быстро убрал руки от незнакомой пассажирки и попытался объяснить ситуацию, однако девушка не поверила в его историю в том числе из-за того, что турбулентность к тому моменту уже бесследно прошла.

«Она сказала, что закрыла глаза на пару минут, и первое, что она увидела, когда проснулась, — это как я держусь за руки с девушкой, выглядящей так, будто у нее есть свой Onlyfans. Когда она усомнилась в том, что турбулентность действительно была, я остановил одну из стюардесс, попросив ее подтвердить это. Она подтвердила и извинилась за доставленные неудобства, однако моя девушка ответила ей, что извиняться должен я, потому что источник турбулентности был между моих ног», — рассказал NakedLycan.

После этого девушка надела наушники, закрыла глаза и продолжила спать.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о сложностях профессии альфонса. По словам мужчины, он занимался сексом с богатыми женщинами в обмен на деньги и подарки на протяжении последних 20 лет жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский вылетел на переговоры с Трампом в Вашингтон. На что надеются и чего опасаются Киев и его европейские союзники?

    В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников с 1 сентября

    Девушка устроила выволочку бойфренду на борту самолета из-за «турбулентности между ног»

    Раскрыт страх Зеленского в США

    Военный рассказал об отсутствии иностранных наемников ВСУ на передовой

    На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35

    27-летнюю надзирательницу обвинили в многочисленных романах с заключенными

    Увлекающаяся отложенным оргазмом пара столкнулась с непредвиденной проблемой

    Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости