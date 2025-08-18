Девушка устроила выволочку бойфренду на борту самолета из-за «турбулентности между ног»

Пользователь Reddit с ником NakedLycan рассказал о том, как случайно разгневал свою девушку во время совместного перелета. По его словам, все началось с достаточно сильной турбулентности, во время которой сидевшая на соседнем с автором кресле пассажирка сильно распереживалась.

«Она вцепилась в подлокотник, накрыв мою руку, лежавшую на нем. Она практически задыхалась от ужаса, поэтому в попытке помочь ей расслабиться, я машинально положил свою вторую руку поверх ее руки. После этого я рассказал ей какую-то смешную историю из своего детства. Она рассмеялась», — написал автор.

В этот момент он почувствовал опасность и перевел взгляд на свою девушку, которая во время турбулентности спокойно спала. Как выяснилось, она успела проснуться и теперь испепеляла своего бойфренда взглядом. Тот быстро убрал руки от незнакомой пассажирки и попытался объяснить ситуацию, однако девушка не поверила в его историю в том числе из-за того, что турбулентность к тому моменту уже бесследно прошла.

«Она сказала, что закрыла глаза на пару минут, и первое, что она увидела, когда проснулась, — это как я держусь за руки с девушкой, выглядящей так, будто у нее есть свой Onlyfans. Когда она усомнилась в том, что турбулентность действительно была, я остановил одну из стюардесс, попросив ее подтвердить это. Она подтвердила и извинилась за доставленные неудобства, однако моя девушка ответила ей, что извиняться должен я, потому что источник турбулентности был между моих ног», — рассказал NakedLycan.

После этого девушка надела наушники, закрыла глаза и продолжила спать.

