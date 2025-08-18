Ценности
04:00, 18 августа 2025

Дочь Джуда Лоу в прозрачном наряде прогулялась по Нью-Йорку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном образе прогулялась по Нью-Йорку. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летнюю наследницу звезды «Отпуска по обмену» запечатлели в прозрачном зеленом платье длины мини, оформленном цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает комплект нижнего белья белого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

Для своего наряда знаменитость подобрала босоножки и черную вельветовую сумку с ручкой в виде цепи. В качестве украшений она выбрала золотое колье, браслеты и анклет с прозрачными бусинами (браслет на ногу — прим. «Ленты.ру»).

В июле сообщалось, что Айрис Лоус задрала платье на новом фото и показала обнаженные ягодицы.

