ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

ЕС проведет онлайн-саммит по итогам переговоров с США по Украине

Страны-члены Европейского союза (ЕС) проведут онлайн-саммит по итогам переговоров с США по урегулированию украинского конфликта. Об том на свое странице в соцсети Х сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне», — уведомил чиновник.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами европейских стран перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.