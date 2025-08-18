Мир
18:55, 18 августа 2025

ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

ЕС проведет онлайн-саммит по итогам переговоров с США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны-члены Европейского союза (ЕС) проведут онлайн-саммит по итогам переговоров с США по урегулированию украинского конфликта. Об том на свое странице в соцсети Х сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне», — уведомил чиновник.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами европейских стран перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

