Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 18 августа 2025Экономика

Евросоюз свел к минимуму оплату за российский газ

Евростат: В июне ЕС заплатил за российский газ минимальную с 2023 года сумму
Кирилл Луцюк

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В первый месяц лета Европейский союз заплатил за российский газ (как сжиженный, так и трубопроводный) минимальную с августа 2023 года сумму. Об этом со ссылкой на данные Евростата, сообщило ТАСС.

Оказалось, что в июне газ из РФ обошелся Евросоюзу в 879 миллионов евро. Из этой суммы на трубопроводный вид этого энергоносителя ушло 360 миллионов евро, что стало одним из наименьших показателей с 1999 года. Что касается российского сжиженного природного газа, то ЕС купил его на 520 миллионов евро (минимальная за год сумма).

Отмечается, что основными покупателями этих российских энергоносителей стали Венгрия (223 миллиона евро) и Греция (81 миллион евро). Словакия заплатила 43 миллиона евро.

В июне Еврокомиссия внесла документ, предусматривающий окончание поставок газа из России к 1 января 2028 года. Однако некоторые евродепутаты выступили за поэтапный отказ от импорта энергоносителя уже к 1 января 2027 года, начав с 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    Раскрыты потенциальные места встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Отход США от изображения Путина «изгоем» назвали главным итогом встречи на Аляске

    В Подмосковье подросток насмерть отравился освежителем воздуха

    Евросоюз свел к минимуму оплату за российский газ

    В США указали на риск Европы и Украины стать препятствием на пути к миру

    Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет

    Тимати признался в абьюзе и нарциссизме

    Китайского конкурента российской Т-14 «Арматы» оценили

    Способность Трампа склонить Украину и ЕС к условиями Путина оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости