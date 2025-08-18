Евросоюз свел к минимуму оплату за российский газ

Евростат: В июне ЕС заплатил за российский газ минимальную с 2023 года сумму

В первый месяц лета Европейский союз заплатил за российский газ (как сжиженный, так и трубопроводный) минимальную с августа 2023 года сумму. Об этом со ссылкой на данные Евростата, сообщило ТАСС.

Оказалось, что в июне газ из РФ обошелся Евросоюзу в 879 миллионов евро. Из этой суммы на трубопроводный вид этого энергоносителя ушло 360 миллионов евро, что стало одним из наименьших показателей с 1999 года. Что касается российского сжиженного природного газа, то ЕС купил его на 520 миллионов евро (минимальная за год сумма).

Отмечается, что основными покупателями этих российских энергоносителей стали Венгрия (223 миллиона евро) и Греция (81 миллион евро). Словакия заплатила 43 миллиона евро.

В июне Еврокомиссия внесла документ, предусматривающий окончание поставок газа из России к 1 января 2028 года. Однако некоторые евродепутаты выступили за поэтапный отказ от импорта энергоносителя уже к 1 января 2027 года, начав с 2026-го.