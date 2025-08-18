Мир
Макрона уличили в попытке напугать французов

Филиппо: Макрон использует страх французов и преувеличивает риск начала войны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон использует страх французов и преувеличивает риск начала потенциальной войны в своих целях. В этом главу республики уличил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в аккаунте в социальной сети Х.

«Посмотрите, у этого человека, должно быть, был хороший преподаватель драматического искусства! Макрон преувеличивает риск войны и вызывает страх у французов: этот человек опасен!» — заявил политик.

По его мнению, французский президент использует нарратив о войне «в своих личных целях». Филиппо указал, что европейские лидеры хотят военного конфликта, чтобы «превратить Евросоюз в одно государство и создать свою собственную и единую армию». Политик резюмировал, что такие люди должны покинуть руководящие должности.

Ранее Макрон заявил, что любое возможное мирное соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины, чтобы защитить Европу от якобы «дальнейшего продвижения России». По его словам, на карту поставлена безопасность европейцев и Франции.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что у Москвы нет планов по нападению на Европу. По его словам, Запад придумал эту страшилку и сам себе ее повторяет из года в год.

