09:18, 18 августа 2025Силовые структуры

ФСБ пообещала суровое наказание готовившим теракт на Крымском мосту

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Организаторы и соучастники попытки подрыва Крымского моста получал суровое наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело. Все причастные понесут заслуженное и суровое наказание.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы (СБУ). СБУ нашли человека для перегона автомобиля из Краснодарского края в Крым. Машина была начинена взрывчаткой, а самого водителя СБУ хотела использовать втемную как террориста-смертника.

