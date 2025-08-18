ФСБ пообещала суровое наказание готовившим теракт на Крымском мосту

ФСБ: Организаторы попытки подрыва Крымского моста получат суровое наказание

Организаторы и соучастники попытки подрыва Крымского моста получал суровое наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело. Все причастные понесут заслуженное и суровое наказание.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы (СБУ). СБУ нашли человека для перегона автомобиля из Краснодарского края в Крым. Машина была начинена взрывчаткой, а самого водителя СБУ хотела использовать втемную как террориста-смертника.