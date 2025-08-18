Россия
00:47, 18 августа 2025Россия

Ульянов заявил о праве России на гарантии безопасности Запада

Постпред РФ в Вене Ульянов: Россия имеет право на гарантии безопасности Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов . Фото: MFA Russia / Global Look Press

Запад должен предоставить России такие же надежные гарантии безопасности, как и Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

По его словам, многие лидеры европейских стран считают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины.

«Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности», — подчеркнул дипломат. По мнению Ульянова, эти гарантии должны быть «гораздо более надежными, чем пресловутые обещания» о нерасширении НАТО на восток.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности.

    Все новости