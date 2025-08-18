Наука и техника
20:33, 18 августа 2025Наука и техника

Apple выпустит ОС для дома

Bloomberg: Apple представит новую операционную систему для умного дома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Корпорация Apple намерена представить новую операционную систему (ОС) для гаджетов умного дома. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, ОС фигурирует во внутренних документах под названием Charismatic. Вероятнее всего, это та самая homeOS — система для устройств умного дома, о которой последние несколько лет рассказывали инсайдеры.

Гурман заявил, что на основе совершенно новой системы будут работать домашние гаджеты и устройства искусственного интеллекта (ИИ) — например, роботы. При этом платформа будет сочетать в себе элементы tvOS и watchOS — операционных систем для ТВ-приставок и умных часов. Так, у homeOS будет интерфейс с шестиугольной сеткой приложений, как у Apple Watch.

Новая ОС будет базироваться на циферблатах и виджетах. Также она будет поддерживать многопользовательский режим. С помощью камеры устройства homeOS сможет различать пользователей и предлагать им разные рекомендации, а также персональные «Музыку», «Календарь», «Напоминания» и другие сервисы.

Как заключил Марк Гурман, велика вероятность, что Apple расскажет о новой ОС в ближайшие месяцы. Первые продукты на основе homeOS появятся в 2026 году.

Ранее в Bloomberg рассказали, что Apple запланировала выпустить домашнего робота-компаньона на основе искусственного интеллекта. Гаджет, который выйдет в 2027 году, получит роботизированную руку и прикрепленный к ней 7-дюймовый дисплей с камерой.

    Все новости