Инцидент с нападением на охранника ночного клуба в Москве получил последствия

В Москве возбуждено дело после нападения на охранника бара на Маросейке

В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на охранника ночного клуба, произошедшего 15 августа на Маросейке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Всех фигурантов разыскивает полиция.

По данным правоохранителей, они получили сообщение о нападении на охранника заведения и незамедлительно выехали на место происшествия. На месте они предварительно установили, что между неизвестными и охранниками ночного клуба произошла ссора, во время которой злоумышленники напали на пострадавшего. Ему причинены телесные повреждения.

По информации РБК, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения на потерпевшего.

Ранее сообщалось, что мужчины напали на охранника из-за того, что не прошли фейсконтроль.