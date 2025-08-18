Apple откажется от iPhone 18

ETNews: Apple не будет выпускать стартовый смартфон iPhone 18 в 2026 году

Корпорация Apple может отказаться от производства одной модели iPhone. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Журналисты медиа напомнили, что, согласно слухам, в 2026 году американский IT-гигант должен выпустить первый складной смартфон. Источники рассказали, что Apple может сократить линейку телефонов, убрав из нее базовый аппарат.

Так, согласно сообщению, в первой половине 2026 года компания представит iPhone 17e. Осенью фирма выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air. Также Apple представит складной смартфон. Авторы ETNews напомнили, что американская компания проводит ребрендинг. Так, она уже поменяла iPhone SE на iPhone 16e и собирается заменить iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air.

«Стратегия Apple, направленная на увеличение количества моделей, выпущенных в первой половине года, и представление высококлассных продуктов во второй половине, направлена на рост продаж iPhone», — заметили журналисты. Источники издания рассказали, что корпорация уже уведомила об изменении планов своих поставщиков.

Ранее компания по продаже подержанной техники Gadget GoGo предсказала, что в августе-сентябре все актуальные смартфоны Apple подешевеют. Это связано со скорым выходом новой линейки iPhone.