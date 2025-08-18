Иракли раскритиковал избитого им Гребенщикова

Певец Иракли с «Фабрики звезд» порадовался, что не сильно избил Гребенщикова

Певец Ираклий Пирцхалава, известный под псевдонимом Иракли, заявил, что постеснялся бы заявлять о драке на месте избитого им Михаила Гребенщикова. Его слова передает издание «НСН».

Звезда «Фабрики звезд» сообщил, что обрадовался, узнав, что не нанес большого урона здоровью коллеги.

«Все по закону, принимаю правонарушение, заплатил штраф. Кулаками не рекомендую решать вопросы, Господь меня уберег. Если бы с Гребенщиковым что-то случилось, я бы себя грыз, у меня начинаются грузинские крокодильи слезы потом», — сказал артист.

По словам Пирцхалавы, он благодарен за благополучный исход, но, находясь на месте оппонента, он бы постеснялся сообщать кому-либо о произошедшем.

Ранее стало известно, что бывший участник шоу «Фабрика звезд» певец Михаил Гребенщиков, избитый звездой того же телепроекта Ираклием Пирцхалавой, привел свою версию конфликта.