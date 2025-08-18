Карпин объявил расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Сафонов и Головин вошли в расширенный состав сборной России на матчи в сентябре

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на сентябрьские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В списке присутствует 39 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, Антон Миранчук из швейцарского «Сьона» и Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед», а также хавбек «Монако» Александр Головин.

«Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список», — заявил Карпин.

Сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре. 4 сентября команда Карпина сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром. Команда с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские матчи.