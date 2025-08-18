Из жизни
05:00, 18 августа 2025Из жизни

Крокодила с растерзанным мужчиной в пасти сняли на видео

В Индонезии очевидец снял на видео крокодила, растерзавшего мужчину
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Булете в провинции Южный Сулавеси, когда 53-летний Арифуддин купался вместе с родственниками. Внезапно из воды появился крокодил, вцепился ему в ногу и потащил под воду. Мужчина кричал и пытался остаться на плаву, однако хищник оказался сильнее.

Несколько односельчан бросились в реку, чтобы помочь пострадавшему, но не успели до него добраться. Позднее они заметили, как крокодил проплывает мимо с останками Арифуддина в пасти. Животное несколько часов кружило на одном месте, не позволяя приблизиться. Один из очевидцев успел снять его на видео.

В конце концов рептилия выбралась на берег примерно в полутора километрах от места нападения. Жители деревни смогли отогнать ее при помощи камней и веревки, после чего вытащили из воды останки мужчины.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

    Все новости