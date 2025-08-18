Лидер группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья

Лидер группы «Звери» Билык заявил, что секрет семейного счастья в уважении

Лидер группы «Звери» Роман Билык раскрыл секрет семейного счастья. Его слова приводит НСН.

Отмечается, что в этом году музыкант празднует 20-летие совместной жизни с супругой. «Секрет крайне прост: должно быть уважение. Когда оно пропадает, нельзя жить с человеком. А терпения быть не должно. Можно ссориться, ругаться, это нормально в семье, это должно быть», — отметил исполнитель.

Ранее лидер группы «Звери» заявил, что не любит, когда кто-то при нем включает его музыку. Он также отметил, что не хочет ни с кем записывать совместные треки.