Лукашенко объяснил нежелание туристов ехать в Белоруссию тараканами

БелТА: Лукашенко призвал избавиться от тараканов в отелях Белоруссии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Roman Naumov / Shutterstock / Fotodom

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил нежелание туристов ехать в страну тараканами. Об этом сообщает БелТА.

Во время совещания с членами кабинета министров глава государства заметил, что привлекательность страны для туристов определяется качеством обслуживания в гостиницах. «Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут», — добавил Лукашенко, призвав избавиться от насекомых в отелях.

Ранее российский турист десять дней отдыхал с семьей в Белоруссии и раскрыл траты на поездку. Автор публикации рассказал, что в июне 2025 года они с женой и сыном посетили пять городов республики, а также побывали на Минском море (Заславском водохранилище), озерах и в заповедных лесах.

