Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 18 августа 2025Забота о себе

Людям старше 50 лет назвали способные омолодить организм продукты

Диетолог Соломатина: После 50 нужно включить в рацион морепродукты и крупы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

В 50 лет каждому человеку нужно скорректировать рацион, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Способные омолодить организм и снизить риск развития хронических заболеваний продукты для людей этого возраста она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Людям старше 50 лет Соломатина посоветовала включить в рацион морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками и витаминные комплексы.

Кроме того, в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять трапезу свежими фруктами, овощами и травами — базиликом, петрушкой или щавелем. При этом врач обратила внимание на то, что злоупотреблять клетчаткой не стоит, поскольку это может обострить болезни желудочно-кишечного тракта.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

В то же время, чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа, она рекомендовала ограничить употребление кондитерских изделий, сладостей, сладкой газировки, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов. По ее словам, не стоит есть утром хурму, гранаты, яблоки, чернику и другие фрукты с высоким содержанием танина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

    Лидер группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья

    В Китае «распрощались» с советским вооружением

    Финансовые потребности Украины оценили

    Россияне поверили неизвестным и лишились наследства с квартирой

    Звезда The Last of Us захотела сыграть Человека-паука

    В России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение

    Россияне смогут увидеть парад планет

    Названо еще одно возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости