Людям старше 50 лет назвали способные омолодить организм продукты

Диетолог Соломатина: После 50 нужно включить в рацион морепродукты и крупы

В 50 лет каждому человеку нужно скорректировать рацион, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Способные омолодить организм и снизить риск развития хронических заболеваний продукты для людей этого возраста она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Людям старше 50 лет Соломатина посоветовала включить в рацион морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками и витаминные комплексы.

Кроме того, в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять трапезу свежими фруктами, овощами и травами — базиликом, петрушкой или щавелем. При этом врач обратила внимание на то, что злоупотреблять клетчаткой не стоит, поскольку это может обострить болезни желудочно-кишечного тракта.

В то же время, чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа, она рекомендовала ограничить употребление кондитерских изделий, сладостей, сладкой газировки, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов. По ее словам, не стоит есть утром хурму, гранаты, яблоки, чернику и другие фрукты с высоким содержанием танина.