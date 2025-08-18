Мадонна показала самую страшную Лабубу

Певица Мадонна получила на день рождения торт в виде страшной Лабубу

Американская певица Мадонна отпраздновала 67-летие и получила торт в виде популярного персонажа Лабубу. Об этом пишет аккаунт Pop Base в социальной сети X.

Артистка провела день рождения в кругу семьи и друзей в Тоскане, Италия. Во время праздника она задула свечи на праздничном торте, приготовленном в виде розовой Лабубу. На нем шоколадной глазурью была сделана надпись: «С днем рождения, Мадуду».

Пользователи сети не оценили оригинальный дизайн угощения. По их словам, исполнительница показала самую страшную Лабубу. «Это самый уродливый торт, который я когда-либо видела», — написала одна из комментаторов поста Pop Base. «Этот торт выглядит как кадр из фильма ужасов», — отметил под публикацией другой пользователь.

Ранее сообщалось, что в меню московского ресторана Madame Roche появилась окрошка со съедобными Лабубу. Новое блюдо получило название «Суп из семи Лабуб».