20:49, 18 августа 2025Силовые структуры

Матерый рецидивист изнасиловал россиянку в ее квартире

В Ленобласти задержан рецидивист, надругавшийся над женщиной в Приозерске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области задержан 43-летний рецидивист, изнасиловавший 44-летнюю жительницу Приозерска в квартире. Об этом сообщает «МК в Ленобласти».

По данным издания, женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что ночью 17 августа ее изнасиловал неизвестный мужчина, применив физическую силу. Вечером того же дня оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий житель Тосненского района. Выяснилось, что он имеет 10 судимостей. Сейчас он отбывает условный срок.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой у дома.

