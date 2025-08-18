Германия призвала еще больше надавить на Россию

МИД ФРГ призвал усилить давление на Россию перед встречей Трампа и Зеленского

Необходимо усилить давление на Россию перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. С таким призывом выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает Reuters.

«Возможно, не будет преувеличением сказать, что весь мир сейчас смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют огромное значение, поскольку Украина должна быть в состоянии защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения», — заявил дипломат.

По мнению Вадефуля, Запад должен усилить давление на Москву и увеличить военную помощь Киеву, чтобы якобы подтолкнуть российскую сторону к уступкам ради «справедливого и прочного мира».

16 августа президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.