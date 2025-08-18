Минобороны: ВС России уничтожили до 100 БПЛА UJ-22 и «Паляница»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) UJ-22 и «Паляница». Эти и другие цели ударов журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

Помимо этого, было уничтожено 16 автомобилей, а также нанесено поражение центру подготовки операторов БПЛА и складам с горючим, которые обеспечивали материалами Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Российские войска также ударили по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что в ночь на понедельник, 18 августа, ВСУ выпустили два десятка украинских беспилотников по семи регионам России. По информации министерства, атаки были предприняты в период с 20:00 по московскому времени 17 до 6:00 18 августа.