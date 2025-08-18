Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Москалькова: Украина продолжает удерживать 31 жителя Курской области

Украинская сторона продолжает удерживать 31 жителя Курской области на своей территории. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует ТАСС.

«31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий», — сказала Москалькова.

24 июня уполномоченный по правам человека в России сообщала, что 32 жителя Курской области остаются на Украине. Таким образом, за почти два месяца в Россию удалось вернуть только одного человека. За весь период переговоров домой, как отмечала тогда омбудсмен, вернулись 132 человека.

Удерживаемые на Украине жители Курской области находятся в Сумах, сообщала ранее Москалькова. Омбудсмен со ссылкой на данные от Международного комитета Красного Креста заявила, что куряне обеспечены питанием и медикаментами.