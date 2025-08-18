Москву зальет дождями

Синоптик Ильин: Каждый день на этой неделе в Москве ожидаются дожди

Каждый день на неделе, которая началась 18 августа, в Москве ожидаются дожди. Обилие осадков предсказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По словам метеоролога, город будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будут поступать холодные воздушные массы, а улицы зальет дождями. «До конца недели температура будет в пределах плюс 15-20 градусов. В отдельные дни воздух сможет прогреться до плюс 20-22 градусов», — уточнил Ильин.

В Московской области ночные температуры могут достигать плюс 11-13 градусов, а с четверга могут опуститься до плюс 7-9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в августе в Москву придет осенняя погода. По сведениям синоптика, с 18 по 24 число этого месяца она обещает быть прохладной и дождливой.