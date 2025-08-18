Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 18 августа 2025Экономика

Москву зальет дождями

Синоптик Ильин: Каждый день на этой неделе в Москве ожидаются дожди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Каждый день на неделе, которая началась 18 августа, в Москве ожидаются дожди. Обилие осадков предсказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По словам метеоролога, город будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будут поступать холодные воздушные массы, а улицы зальет дождями. «До конца недели температура будет в пределах плюс 15-20 градусов. В отдельные дни воздух сможет прогреться до плюс 20-22 градусов», — уточнил Ильин.

В Московской области ночные температуры могут достигать плюс 11-13 градусов, а с четверга могут опуститься до плюс 7-9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в августе в Москву придет осенняя погода. По сведениям синоптика, с 18 по 24 число этого месяца она обещает быть прохладной и дождливой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости