Муха помогла спортсмену заработать 116 миллионов рублей

Британский гольфист Флитвуд разбогател благодаря мухе

Британский гольфист Томми Флитвуд получил неожиданную помощь от мухи во время турнира BMW Championship и разбогател. Об этом сообщает Talk Sport.

Флитвуд начал раунд, имея в турнире общий счет на семь ударов лучше пара. Он почти смог пройти вторую лунку пар-четыре за три удара, однако мяч остановился на самом краю ямки. Все изменилось благодаря мухе: крошечное насекомое село на мяч и невольно помогло ему провалиться внутрь. Этот курьезный момент принес спортсмену 1,45 миллиона долларов (около 166 миллионов рублей) — он поднялся в рейтинге FedEx Cup и получил призовой бонус.

«Муха подумала: "Нет, я так не оставлю", переползла через мяч — и тот упал», — прокомментировала ситуацию легенда гольфа Лора Дэвис.

Помимо дополнительных 116 миллионов рублей, 34-летний гольфист заработал 728,7 тысячи долларов (примерно 58 миллионов рублей) за пятое место на турнире. «Я просто улыбнулся и поблагодарил удачу», — признался спортсмен. Видео с мухой, решившей исход удара, мгновенно стало вирусным в соцсетях.

