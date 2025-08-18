Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 18 августа 2025Из жизни

Муха помогла спортсмену заработать 116 миллионов рублей

Британский гольфист Флитвуд разбогател благодаря мухе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Британский гольфист Томми Флитвуд получил неожиданную помощь от мухи во время турнира BMW Championship и разбогател. Об этом сообщает Talk Sport.

Флитвуд начал раунд, имея в турнире общий счет на семь ударов лучше пара. Он почти смог пройти вторую лунку пар-четыре за три удара, однако мяч остановился на самом краю ямки. Все изменилось благодаря мухе: крошечное насекомое село на мяч и невольно помогло ему провалиться внутрь. Этот курьезный момент принес спортсмену 1,45 миллиона долларов (около 166 миллионов рублей) — он поднялся в рейтинге FedEx Cup и получил призовой бонус.

«Муха подумала: "Нет, я так не оставлю", переползла через мяч — и тот упал», — прокомментировала ситуацию легенда гольфа Лора Дэвис.

Помимо дополнительных 116 миллионов рублей, 34-летний гольфист заработал 728,7 тысячи долларов (примерно 58 миллионов рублей) за пятое место на турнире. «Я просто улыбнулся и поблагодарил удачу», — признался спортсмен. Видео с мухой, решившей исход удара, мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Материалы по теме:
«Здесь крутятся большие деньги» Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
«Здесь крутятся большие деньги»Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
9 марта 2021
Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Отречемся от старого мира.Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
15 ноября 2021

Ранее россиянка разбогатела на 21 миллион рублей благодаря рыжему котенку по кличке Фарт. По ее словам, она нашла на улице котенка и в тот же день купила выигрышный лотерейный билет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

    Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

    Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

    Зеленский прибыл в Белый дом

    Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

    Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

    В России увидели признаки растущего доверия к рублю

    В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

    Зеленский озвучил позицию Украины перед встречей с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости