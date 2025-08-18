Мужчина сделал коту массаж сердца после удара током и спас ему жизнь

Житель Таиланда реанимировал кота после удара током

В Таиланде ассистент ветеринара с помощью сердечно-легочной реанимации спас жизнь коту, пострадавшему от удара током. Об этом сообщает South China Morning Post.

27-летний Бингбинг, работающий в Ветеринарном госпитале Университета Касетсарт в Бангкоке, получил звонок от дочери. Девочка рассказала, что соседский кот по кличке Тонгкам забрался на электрический столб, получил разряд тока и потерял сознание. Бингбинг оперативно прибыл на место происшествия, где очевидец уже пытался сделать животному непрямой массаж сердца, но нажимал не в ту область.

«Правильный метод компрессий — надавливать на боковую часть тела кота», — позже объяснил Бингбинг в интервью. Он быстро заменил мужчину и реанимировал животное. Кот пришел в сознание, однако из-за проблем с дыханием ему потребовалась срочная госпитализация. В ветеринарной клинике состояние Тонгкама стабилизировали. Уже через несколько дней Бингбинг опубликовал видео, на котором Тонгкам свободно передвигался.

Кот провел несколько дней в отделении интенсивной терапии, но полностью восстановился. Хозяйка Тонгкама поблагодарила спасителя и пообещала усилить меры безопасности дома.

Техника массажа сердца для кошек отличается от человеческой — компрессии нужно делать в области за локтевыми суставами передних лап, со скоростью 100-120 нажатий в минуту. При этом важно не переусердствовать, чтобы не сломать ребра животному.

Ранее сообщалось, что в Таиланде знаменитая кошка-уголовница Нуб Танг окотилась. Кошка прославилась после своего «ареста» за нападение на подобравших ее полицейских.