Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:17, 18 августа 2025Интернет и СМИ

На Украине раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

NYT: Депутатам Рады раскритиковали идею Мелони о гарантиях безопасности Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджи Мелони

Джорджи Мелони. Фото: Reuters

Депутатам Верховной Рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных стран помочь при атаке. Об этом написала газета The New York Times.

Председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал идею «слишком расплывчатой». По его мнению, инициативу можно интерпретировать по-разному. Однако она «не гарантирует, что союзники Украины немедленно подключатся к ее обороне».

Материалы по теме:
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
«Они будут лебезить перед Трампом»О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по обороне Соломия Бобровская добавила, что идея Мелони может быть понята только как обещание финансовой и военной помощи от западных стран.

Ранее Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения стало определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский вылетел на переговоры с Трампом в Вашингтон. На что надеются и чего опасаются Киев и его европейские союзники?

    На Украине назвали едущих с Зеленским в Вашингтон европейцев «делегацией капитуляции»

    Соучастник напавших на «Крокус» террористов перед задержанием спрятался в мечети

    Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

    Раздражающие ошибки Windows снова призвали игнорировать

    В двух российских аэропортах ограничили полеты

    В Одессе после взрывов начался мощный пожар

    На Украине раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

    Россиянка Кудерметова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати

    Минпросвещения ограничило нагрузку на школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости