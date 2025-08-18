На Украине раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

NYT: Депутатам Рады раскритиковали идею Мелони о гарантиях безопасности Украине

Депутатам Верховной Рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных стран помочь при атаке. Об этом написала газета The New York Times.

Председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал идею «слишком расплывчатой». По его мнению, инициативу можно интерпретировать по-разному. Однако она «не гарантирует, что союзники Украины немедленно подключатся к ее обороне».

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по обороне Соломия Бобровская добавила, что идея Мелони может быть понята только как обещание финансовой и военной помощи от западных стран.

Ранее Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения стало определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Штаты.