01:44, 18 августа 2025Россия

Нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей

Марина Совина
Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Марат Сараев в беседе с «360.ru» оценил новые правила медосвидетельствования водителей, которые вступают в силу в сентябре. По его словам, нововведения помогут избежать спекуляций, поскольку определяют границы процедур более четко.

«В моей практике были случаи, когда человека направляют на сдачу мочи, и у него якобы начинается задержка. То есть человек не отказывается от освидетельствования, что влечет за собой административную ответственность, однако тянет время», — пояснил специалист.

Сараев напомнил, что по новым правилам, если водитель в течение 30 минут не сдает мочу или кровь, это будет считаться отказом от освидетельствования.

Он добавил, что анализ мочи не всегда может определить некоторые наркотики, и если врач подозревает их употребление, он может принять решение взять кровь для освидетельствования. Кроме того, анализ крои проводится, если человек находится без сознания при аварии, теперь у специалистов есть четкий порядок действий в этой ситуации.

Новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения вступит в силу с 1 сентября. В этот же день вступят в силу новые ограничения по допуску к вождению автомобилей. Речь идет о психических расстройствах, неврологических патологиях и проблемах со зрением, полный список включает 11 пунктов.

