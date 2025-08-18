Названы главные признаки раздражающих соседей

Главной причиной раздражения и ссор с соседями оказался шум

Главной причиной раздражения и ссор с соседями для россиян оказался шум. Об этом сообщили участники совместного исследования компании Ortiga Development и проекта Future Architects, пишет «Газета.ru».

Эксперты выяснили, что почти каждого четвертого россиянина раздражают соседи. Остальные 75 процентов респондентов находятся с ними в нормальных или нейтральных отношениях. При этом 40 процентов опрошенных признались, что не знают, как зовут людей, которые живут с ними в одном подъезде.

Самой частой причиной для негативных эмоций оказался шум от соседей сверху — на него пожаловались 33 процента участников опроса. Еще 27 процентов респондентов раздражает долгий ремонт, а 24 процентов — неуплата коммунальных услуг. Неудобства также создает мусор, который некоторые жильцы оставляют на лестничной клетке или во дворе.

