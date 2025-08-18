Названы разрушающие зубы повседневные привычки

Врач Левгой предупредил о проблемах с зубами из-за использования зубочисток

Стоматолог Уго Роберто Левгой заявил, что многие повседневные привычки могут показаться безобидными, но в действительности разрушают зубы. Его слова передает издание Terra.

«Привычка грызть колпачки ручек или жевать лед может привести к сколам на зубах или необходимости лечения корневых каналов из-за возникновения воспалительных процессов», — предупредил Левгой.

Среди других вредных привычек, вызывающих серьезные стоматологические проблемы, он назвал использование зубов для открывания различных упаковок и их чистку с помощью жесткой щетки. Также к разрушению зубов могут привести использование зубочисток после еды и привычка грызть ногти.

Также врач предупредил, что зубная нить хоть и является важной частью поддержания гигиены полости рта, но при неаккуратном применении она может повредить десны.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала о причинах потемнения зубов. По ее словам, это может произойти из-за кофе и красного вина.