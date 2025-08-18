Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:27, 18 августа 2025Забота о себе

Названы разрушающие зубы повседневные привычки

Врач Левгой предупредил о проблемах с зубами из-за использования зубочисток
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Стоматолог Уго Роберто Левгой заявил, что многие повседневные привычки могут показаться безобидными, но в действительности разрушают зубы. Его слова передает издание Terra.

«Привычка грызть колпачки ручек или жевать лед может привести к сколам на зубах или необходимости лечения корневых каналов из-за возникновения воспалительных процессов», — предупредил Левгой.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Среди других вредных привычек, вызывающих серьезные стоматологические проблемы, он назвал использование зубов для открывания различных упаковок и их чистку с помощью жесткой щетки. Также к разрушению зубов могут привести использование зубочисток после еды и привычка грызть ногти.

Также врач предупредил, что зубная нить хоть и является важной частью поддержания гигиены полости рта, но при неаккуратном применении она может повредить десны.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала о причинах потемнения зубов. По ее словам, это может произойти из-за кофе и красного вина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Появились данные о повреждениях на Смоленской АЭС после атаки ВСУ

    Раскрыто расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

    Сырский оценил положение ВСУ на фронте

    Названы разрушающие зубы повседневные привычки

    Названо число состоящих в сектах россиян

    Студент изнасиловал 19-летнюю девушку в общественном туалете на пляже в Европе

    Жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту попало на видео

    ФСБ пообещала суровое наказание готовившим теракт на Крымском мосту

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости