Названы участники встречи Зеленского и Трампа

Во встрече Зеленского и Трампа примут участие Вэнс, Рубио, Уиткофф и Келлог
Фото: Brian Snyder / Reuters

Во встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом примут участие еще пять американских представителей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» (BBC).

На переговорах будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

BBC отметило, что Зеленский уже провел подготовительную встречу с Келлогом, который «считается более позитивно настроенным к Украине в администрации Трампа».

18 августа, в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.

