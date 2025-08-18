Наука и техника
Раздражающие ошибки Windows снова призвали игнорировать

Microsoft попросила игнорировать ошибки в Windows 11, пообещав исправить баг
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft попросила пользователей игнорировать ошибки, связанные с безопасностью Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

В компании рассказали о жалобах пользователей, которые заметили ошибку «Поставщик криптографического поставщика Microsoft Pluton не был загружен из-за сбоя инициализации». По словам авторов, проблема возникла после обновления операционной системы (ОС) до версии 24H2. Инженеры Microsoft проанализировали проблему и попросили не обращать на нее внимание.

По словам представителей компании, уведомление об ошибке может возникать случайно у ряда пользователей. При этом никакой проблемы, кроме факта появления фантомного предупреждения, нет. Специалисты корпорации объяснили, что уведомление может возникнуть из-за новой функции, которая пока что находится в разработке, и пообещали устранить раздражающий баг.

Журналисты BleepingComputer напомнили, что Microsoft не впервые призывает пользователей не отвлекаться на ошибки Windows. В апреле подобная ситуация возникла с инструментом WinRE.

В середине августа корпорация Microsoft выпустила патч безопасности для поддерживаемых версий операционной системы Windows. Патч устраняет 107 уязвимостей, 13 из которых — критические.

