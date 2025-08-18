Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:40, 18 августа 2025Моя страна

Один российский регион стал привлекательнее для туристов

Кабардино-Балкария стала привлекательнее для российских туристов
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Один российский регион стал привлекательнее для туристов. Об этом сообщают «Вести КБР».

По данным издания, текущим летом поток отдыхающих в Кабардино-Балкарии увеличился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

Так, россияне хотят посетить двуглавый Эльбрус, Голубые озера, Чегемские водопады и другие достопримечательности региона.

В июле сообщалось, что почти миллион туристов посетили Кабардино-Балкарию за полгода. Традиционно больше всего туристов приезжало из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости