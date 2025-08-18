Один российский регион стал привлекательнее для туристов

Кабардино-Балкария стала привлекательнее для российских туристов

Один российский регион стал привлекательнее для туристов. Об этом сообщают «Вести КБР».

По данным издания, текущим летом поток отдыхающих в Кабардино-Балкарии увеличился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, россияне хотят посетить двуглавый Эльбрус, Голубые озера, Чегемские водопады и другие достопримечательности региона.

В июле сообщалось, что почти миллион туристов посетили Кабардино-Балкарию за полгода. Традиционно больше всего туристов приезжало из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Санкт-Петербурга.