Названы главные опасности приобретения автомобиля из-за границы

Экономист Капустина: При продаже авто из-за границы часто подделывают документы

Популярность приобретения автомобилей напрямую из азиатских стран объясняется привлекательной разницей в цене, однако чревато серьезными подводными камнями и рисками для потребителя, предупредила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доцент экономических наук Надежда Капустина. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

Главная опасность приобретения авто из-за рубежа заключается в отсутствии возможности физического осмотра транспортного средства до покупки, указала эксперт. Она отметила, что продавцы часто предоставляют фотографии, сделанные с выгодных ракурсов и скрывающие реальное состояние кузова и салона.

Особенно коварны скрытые повреждения от коррозии, что является характерной проблемой японских автомобилей, эксплуатировавшихся в прибрежных районах с высокой влажностью Надежда Капустина экономист

Отдельную сложность представляет документооборот приобретения и оформления такого автомобиля, обозначила Капустина. По ее словам, покупатели часто сталкиваются с подделкой бумаг или их неправильным оформлением, что создает проблемы при таможенном оформлении. К тому же проверка истории автомобиля через зарубежные базы данных требует специальных знаний и доступа к соответствующим ресурсам, что может спровоцировать дополнительные расходы.

«Логистические риски включают повреждения при транспортировке, особенно морским путем. Соленый воздух и повышенная влажность могут ускорить коррозионные процессы, а неправильная погрузка — привести к механическим повреждениям. Страхование груза не всегда покрывает все возможные риски, учитывая тот факт, что часть из них могут носить скрытый характер», — поделилась экономист.

Она также обратила внимание, что таможенное оформление требует точного расчета всех платежей. Неправильная классификация товара или занижение стоимости может привести к доначислениям и штрафам. Также сертификация автомобиля для российского рынка представляет собой длительную и дорогостоящую процедуру, особенно для моделей, которые официально не поставлялись в нашу страну.

При принятии решения о покупке эксперт рекомендовала тщательно изучить репутацию поставщика, запросить максимально подробные фото и видео документации и самого автомобиля, включая съемку его днища. Также обязательна проверка VIN-номера через международные базы данных на предмет угона или серьезных ДТП, обозначила собеседница «Ленты.ру».

«Расчет итоговой стоимости должен включать не только цену автомобиля, но и логистику, таможенные платежи, уплату утилизационного сбора, сертификацию и возможные доработки для соответствия российским требованиям. Зачастую финальная сумма оказывается сопоставимой с покупкой аналогичного автомобиля на внутреннем рынке, но с гораздо меньшими рисками и временными затратами», — заключила она.

