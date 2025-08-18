Интернет и СМИ
04:00, 18 августа 2025Интернет и СМИ

Пара оказалась на грани развода из-за чрезмерного усердия девушки в постели

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Throwra8365261 рассказала о том, что ее брак оказался под угрозой из-за чрезмерного старания в постели. Этому предшествовал диалог, во время которого она выведала все тайные сексуальные желания своего супруга.

«Он открылся, и я узнала, что у него много сексуальных причуд, о которых я никогда не знала. Некоторые из них действительно застали меня врасплох, но я изо всех сил старалась быть открытой и восприимчивой к ним. Я решила сама изучить их, а затем, на нашу годовщину, переоделась в сексуальный наряд и добавила несколько реквизитов, которые, как мне казалось, соответствовали его фантазиям», — написала автор.

Ночь понравилась ее мужу, хотя, по ее словам, не все, что они попробовали, доставило ей удовольствие. Однако в последующие дни девушка столкнулась с неожиданной реакцией — ее супруг отдалился от нее и начал вести себя странно. В частности, он стал чаще кричать и срываться по мелочам.

«В конце концов он признался, что потерял уважение ко мне после того, что я делала и что я позволяла ему делать со мной той ночью. Он сказал, что понимает иррациональность происходящего, но не может отделаться от ощущения, что живет со шлюхой, которая вряд ли сможет однажды стать достойной матерью его детей. Он добавил, что порядочная женщина не позволила бы такому происходить в спальне», — рассказала Throwra8365261.

В ответ она разрыдалась, а ее муж просто собрал вещи и ушел. После этого пара пыталась обсудить проблему, однако пока к ее решению супруги не приблизились.

Ранее другие пользователи Reddit обсудили проявления любви в отношениях, превосходящие секс по степени интимности. Много лайков собрали комментарии, авторы которых указали на важность уверенности в спокойных реакциях партнера на уязвимость.

