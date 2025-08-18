Забота о себе
05:00, 18 августа 2025

Партнерше несколько месяцев не решающегося на секс мужчины дали совет

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, чей партнер на протяжении нескольких месяцев не решается заняться с ней сексом. Ее рекомендацию приводит издание The Guardian.

По словам девушки, она уже несколько месяцев состоит в отношениях с мужчиной, у которого ни с кем не было физического контакта четыре года. Его расставание с предыдущей партнершей было настолько травмирующим, что после него ему якобы стало трудно поддерживать эрекцию даже во время просмотра порно.

Когда мы вместе, я прикасаюсь к нему и к себе, а когда я близка к кульминации, я занимаюсь с ним оральным сексом, чтобы мы достигли оргазма вместе. Он не целует меня и не прикасается ко мне интимно, только трогает грудь. Он говорит, что мне нужно быть терпеливой, потому что у него не было секса много лет

из письма читательницы Памеле Стивенсон Коннолли

Из-за этого девушка начала сомневаться в себе — она считает, что дело в ее избыточном весе. «Я спросила его, почему он со мной? Он ответил, что может часами разговаривать со мной, и ему комфортно. Стоит ли мне быть терпеливой с ним, или я обрекаю себя на разбитое сердце?» — задалась она вопросом.

В ответ Коннолли указала на то, что девушка будто бы взяла на себя роль опекунши мужчины. Она заботится о нем всеми возможными способами, однако он мало что делает в ответ. «Подумайте хорошенько, почему вы оказались в таком положении и действительно ли вы этого хотите. Вы всегда можете договориться о большем внимании, большей доброте, большей признательности или о чем-то еще, что, как вы чувствуете, он мог бы вам дать, но утаивает. Дайте ему понять, насколько вы особенны и как ему повезло, что вы есть в его жизни», — рекомендовала она.

Ранее Коннолли назвала причины, из-за которых мужчины без физиологических проблем не могут получить удовольствие от секса. Проблема может быть вызвана гормональным сбоем, считает она.

