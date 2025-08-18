Россия
16:44, 18 августа 2025Россия

По улицам столицы региона России разбросали начиненные рыболовными крючками сосиски

В Краснодаре полиция ищет разбросавшего сосиски с рыболовными крючками мужчину
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре сотрудники полиции разыскивают мужчину, разбросавшего по улицам региональной столицы сосиски, начиненные рыболовными крючками. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в Telegram.

Мотивы и личность разыскиваемого пока неизвестны. Проводится проверка.

О мужчине, разбросавшем сосиски с рыболовными крючками, до этого рассказал местный житель в Telegram-канале «Типичный Краснодар». По его словам, опасные продукты наши в районе улицы Лавочкина, жилых комплексов «Восток» и «Комсомольский», а также в районе оптового овощного рынка и гипермаркета «Лента». Горожане собрали колбасные изделия, которые нашли, но часть из них могла остаться.

Ранее во Владикавказе бывший сотрудник центрального парка развлечений попытался забить молотком живущую там собаку. Произошедшее попало на видео. Псу по кличке Тумба удалось выжить, однако он получил серьезные травмы.

