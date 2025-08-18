Мир
Политолог рассказал о возможных угрозах Трампа в адрес Запада

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине. Однако на текущий момент все идет по плану главы Белого дома, рассказал турецкий политолог Энгин Озер, пишет РИА Новости.

«Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена"», — уточнил эксперт.

По словам аналитика, Дональд Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на Киев, и процесс продолжится, добавил Озер.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности Зеленского завершить украинский конфликт немедленно. По его мнению, для этого Владимиру Зеленскому нужно отказаться от Крыма и членства страны в НАТО.

18 августа лидеры Украины и Штатов встретятся в Белом доме. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени. Зеленский уточнил, что уже прибыл в Вашингтон и поблагодарил Дональда Трампа за приглашение.

