01:00, 18 августа 2025Ценности

Популярная певица показала грудь в откровенном купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @talliastorm

Британская певица и светская львица Талия Сторм показала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха на пляже Майами. Так, она предстала перед фанатами в слитном купальнике ярко-желтого цвета. При этом изделие было оформлено синими полосами по бокам и молнией. Она ее расстегнула и продемонстрировала на камеру объемную грудь. Внешний вид исполнительницы был дополнен солнцезащитными очками в белой оправе, жемчужным ожерельем и золотой цепью с подвеской.

Поклонники восхитились съемкой звезды в комментариях под публикацией. «Фантастическая женщина», «Горячая фотосессия», «Как тебе идет этот цвет», «Удивительная», «Потрясающая», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что французская блогерша и модель Мэри, более известная по никнейму @marie.bombshell, показала полуголый образ для пляжной вечеринки и смутила пользователей соцсетей.

