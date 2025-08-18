Появились фото переданной Путиным Трампу книги

RT опубликовало фото книги с 1000 украинских пленных, переданной Путиным Трампу

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу книгу с фотографиями и списком 1000 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать. Соответствующие кадры опубликовало агентство RT.

На переданной главе Белого дома книге размещен QR-код, ведущий на сайт 1000ua.ru, где продублирован список и фото пленных.

К списку прилагается петиция от граждан Украины, которых Киев отказывается забирать. Текст представляет собой обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой забрать всех, кто попал в плен.

Ранее Трамп заявил, что Путин предоставил ему список из тысячи украинских военнопленных. По словам американского лидера, Путин сказал, что Киев «должен согласиться принять их».