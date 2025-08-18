Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 18 августа 2025Мир

Появились фото переданной Путиным Трампу книги

RT опубликовало фото книги с 1000 украинских пленных, переданной Путиным Трампу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу книгу с фотографиями и списком 1000 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать. Соответствующие кадры опубликовало агентство RT.

На переданной главе Белого дома книге размещен QR-код, ведущий на сайт 1000ua.ru, где продублирован список и фото пленных.

К списку прилагается петиция от граждан Украины, которых Киев отказывается забирать. Текст представляет собой обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой забрать всех, кто попал в плен.

Ранее Трамп заявил, что Путин предоставил ему список из тысячи украинских военнопленных. По словам американского лидера, Путин сказал, что Киев «должен согласиться принять их».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости