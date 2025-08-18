Появились данные о повреждениях на Смоленской АЭС после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на Смоленскую АЭС повреждено здание энергоблока

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС), повредил здание энергоблока №3. Подробности о ситуации сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет», — сообщили в корпорации.

Там добавили, что перехват беспилотника на работу АЭС не повлиял. Радиационный фон остается в норме, на станции продолжают работу все три энергоблока.

17 августа ФСБ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. Силы радиоэлектронной борьбы, как сообщили в ведомстве подавили БПЛА. Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» назвал произошедшее покушением на большое количество людей.