Россия
09:36, 18 августа 2025Россия

Появились данные о повреждениях на Смоленской АЭС после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на Смоленскую АЭС повреждено здание энергоблока
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: ZAO2006 / Shutterstock / Fotodom

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС), повредил здание энергоблока №3. Подробности о ситуации сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет», — сообщили в корпорации.

Там добавили, что перехват беспилотника на работу АЭС не повлиял. Радиационный фон остается в норме, на станции продолжают работу все три энергоблока.

17 августа ФСБ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. Силы радиоэлектронной борьбы, как сообщили в ведомстве подавили БПЛА. Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» назвал произошедшее покушением на большое количество людей.

