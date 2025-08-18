Премьер Республики Сербской подал в отставку

Премьер Республики Сербской Радован Вишкович подал в отставку

Глава правительства Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Радован Вишкович сообщил о своей отставке. Об этом он объявил на пресс-конференции, не уточняя причин такого решения, передает RTS.

Политик поблагодарил коллег за совместную работу и подчеркнул, что оставляет преемнику «стабильную Республику Сербскую». Он также выразил надежду на успех нового правительства.

При этом Вишкович отметил, что уход с поста не означает завершения его политической карьеры. По его словам, в будущем он продолжит работать на ответственных должностях.

Радован Вишкович возглавлял правительство Республики Сербской с 2018 года и за это время был одной из ключевых фигур в региональной политике.

