Путин обсудил с лидером страны ОДКБ итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с Рахмоном оценки итогов встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном оценки итогов встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«Президент России позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах», — говорится в публикации.

Как сообщается, Рахмон поприветствовал меры по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Стороны обсудили ход подготовки к государственному визиту Путина в Таджикистан, а также к саммиту Центральная Азия — Россия и заседанию Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

Ранее Путин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой итогами саммита на Аляске. Лидеры государств выразили настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и тесное взаимодействие на международных площадках.